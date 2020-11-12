Петербуржцы стоят в пробке на Муринской дороге из-за ДТП

Вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы рассказывают, что там столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

«На Муринской дороге парализовано движение общественного транспорта из-за аварии на съезде», — сообщают петербуржцы.

По словам пользователей, автобус «прижал» легковушку на выезде из Охты, и у остальных участников движения не было возможности объехать место ДТП. В комментариях пишут, что в пробке, среди прочих, стояли около девять автобусов.

О каких-либо повреждениях или пострадавших очевидцы не упоминают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе грузовик «рассыпал» по проезжей части фонарные столбы.