На Московском шоссе грузовик «рассыпал» по проезжей части фонарные столбы

К счастью, в происшествие никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

К счастью, в происшествие никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

В четверг, 12 ноября, на перекрестке Дунайского проспекта и Московского шоссе, возле торгового центра «Континент» случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и фонарных столбов.

Поворачивая с Дунайского проспекта на Московское шоссе, водитель большегруза, похоже, не рассчитал занос или недостаточно прочно закрепил металлические трубы, но в итоге они высыпались прямо на проезжую часть. Фотографиями и видеозаписями с места ДТП поделились участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Чудесным образом, в аварии не пострадали ни люди, ни транспорт. Между тем, по данным «Яндекс.Карт», движение на этом участке пути затруднено — массивные столбы заблокировали проезд в сторону Кольцевой автодороги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром во Всеволожском районе Ленобласти загорелся автомобиль. Тушить транспортное средство пришлось восьми пожарным.