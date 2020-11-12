В Янино-1 ночью восемь спасателей тушили автомобиль

В Янино-1 ночью восемь спасателей тушили автомобиль
Пожарные потушили огонь. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти загорелся автомобиль. Спасатели боролись с огнем 20 минут.

Возгорание случилось сегодня ночью, 12 ноября, в поселке Янино-1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части, после чего к месту происшествия были направлены восемь огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, возгорание удалось ликвидировать спустя 20 минут с момента вызова.

Информация о пострадавших не приводится. В настоящее время выясняются причины появления огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Непокоренных спасатели оперативно потушили гараж.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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