В Янино-1 ночью восемь спасателей тушили автомобиль

Во Всеволожском районе Ленобласти загорелся автомобиль. Спасатели боролись с огнем 20 минут.

Возгорание случилось сегодня ночью, 12 ноября, в поселке Янино-1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части, после чего к месту происшествия были направлены восемь огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, возгорание удалось ликвидировать спустя 20 минут с момента вызова.

Информация о пострадавших не приводится. В настоящее время выясняются причины появления огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Непокоренных спасатели оперативно потушили гараж.