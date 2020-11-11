На Непокоренных оперативно потушили гараж

На Непокоренных оперативно потушили гараж
Огонь уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На ликвидацию возгорания потребовалось несколько минут.

В Калининском районе вечером 11 ноября произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось на проспекте Непокоренных – там ближе к десяти часам вечера вспыхнул гараж. На место прибыли спасатели, которым потребовались считанные минуты для ликвидации возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал.

Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском проспекте девушка выскочила из движущегося такси. Горожанка испугалась, потому что водитель вел себя странно.

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