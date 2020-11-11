На Московском проспекте девушка выскочила из движущегося такси

Горожанка испугалась, потому что водитель вел себя странно.

В Центральном районе сегодня вечером, 11 ноября, произошел необычный инцидент. Девушке пришлось выскочить из движущегося такси. Об этом сообщает 78.ru.

Все случилось на пересечении Московского проспекта и набережной реки Фонтанки. Пассажирка такси по непонятной причине выскочила из машины. Она объяснила свой поступок тем, что водитель вел себя странно и повез ее не туда. Мужчина не реагировал на замечания, а также много говорил на религиозные темы.

Пассажирка отметила, что забыла в салоне все свои вещи. В результате инцидента девушка получила травмы, у нее диагностировали сотрясение мозга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге курьер так спешил, что угодил под колеса иномарки. Мужчина самостоятельно встал на ноги и отправился в дальнейший путь.