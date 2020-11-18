Законодательное Собрание Петербурга рассмотрело поправки к проекту бюджета

18 ноября Законодательное Собрание Санкт-Петербурга завершило второе чтение проекта Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Были приняты поправки, внесенные Губернатором Санкт-Петербурга, бюджетно-финансовым комитета Собрания, фракцией «Единая Россия» и депутатом Еленой Киселевой.

Согласно губернаторской поправке доходная часть бюджета увеличена на 28,2 млрд руб., расходная – на 30,7 млрд. руб. Дефицит вырастет на 2,5 млрд. руб. Дополнительные средства будут направлены на финансирование здравоохранения – 2,1 млрд руб., образования – 1,2 млрд руб., социальной сферы – 0,97 млрд руб., культуры – 2,1 млрд руб., работ по благоустройству – 100 млн руб., развитие транспортной инфраструктуры – 2 млрд руб., Адресную инвестиционную программу – строительство 3 школ, 1 детского сада, отделения скорой помощи в Невском районе.

Поправкой бюджетно-финансового комитета выделяется порядка 356,7 млн руб. из Резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга для проведения ремонта и дооснащения оборудованием медицинских учреждений города, задействованных в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией в соответствии с обращениями главных распорядителей бюджетных средств.

Изменения, предложенные депутатами фракции «Единая Россия», включают направление из средств Резервного фонда около 1 млрд 252 млн рублей на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения, субсидии школам на выполнение государственного задания, мероприятия по благоустройству и озеленению, по сохранению объектов культурного наследия, ремонт городских помещений, где располагаются правоохранительные и судебные органы, содержание Государственной противопожарной и Поисково-спасательной службы.

Поправка Елены Киселевой предусматривает финансирование освещения общедоступного стадиона в поселке Металлострой.

«Поправка к законопроекту о бюджете города на 2021 год, подготовленная фракцией «Единая Россия», – это результат большого коллективного труда, в котором принимали участие парламентарии, представители исполнительной власти города и главных распорядителей бюджетных средств. Но самое главное – все эти изменения являются отражением наиболее актуальных задач, которые поставили перед нами жители Петербурга. Здравоохранение, образование, поддержание безопасности и нормальной жизнедеятельности в городе – сферы, которые сегодня наиболее остро нуждаются в дополнительном финансировании. Именно туда мы предлагаем направить из Резервного фонда порядка 1 млрд 252 млн рублей. Почти четверть миллиарда рублей из них будет потрачена на приобретение оборудования для городских больниц и поликлиник. Например, Городская больница Святого великомученика Георгия получит порядка 27 млн руб. для покупки оборудования и мебели для 3-го хирургического отделения, где базируется Центр инновационных медицинских технологий. Центр проводит высокотехнологичные хирургические операции – спасает тяжелобольных петербуржцев. Медицинские учреждения Петроградского и Кировского района смогут расширить аппаратную базу для контроля здоровья женщин. Поликлиники Выборгского района – получить аппаратный комплекс для функциональной диагностики самых юных пациентов и аппарата УЗИ-диагностики экспертного класса для взрослых. И так далее. Это деньги для каждого из нас. Мы все понимаем, что здравоохранение сейчас звучит как национальная безопасность», — комментирует председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Он отметил, что по тому же принципу был сформирован пакет ассигнований на мероприятия по благоустройству и озеленению. Почти 0,5 млрд руб. получат муниципальные образования, которые обратились в Комитет финансов Санкт-Петербурга, предоставили документы в соответствии с правилами, установленными Постановлением Правительства, и аргументированно доказали депутатам, что все эти деньги будут эффективно использованы на благо жителей.

«Безусловно, вирус уйдет, а город останется, и нам нужно сделать все, чтобы в нем можно было жить, а не выживать. В итоге фракция выбрала наиболее важные направления, которые сейчас особенно актуальны для петербуржцев», -резюмирует Вячеслав Макаров.