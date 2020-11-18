В Петербурге коечный фонд для больных коронавирусом свободен на девять процентов

В Петербурге на 18 ноября свободно 9-10 процентов коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

В Петербурге зарегистрировали 2 тыс. 215 новых случаев заражения коронавируса. По суточному приросту больных коронавирусом город занимает второе место. Всего сейчас более 31,3 тысячи зараженных, сообщает «КП».

«5-й корпус временного госпиталя в «Ленэкспо» почти заполнен больными с легкой и средней степенью тяжести коронавируса. На четверть заполнен 7-й корпус, где содержат больных средней и тяжелой степени, — прокомментировал Лисовец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за прошедшие сутки зафиксировали 71 смерть от коронавируса. Показатель стал новым антирекордом. Как сообщили на портале «Стопкоронавирус.РФ», общее число умерших достигло 4 тыс. 691. Накануне было известно о смерти 69 пациентов с Covid-19.