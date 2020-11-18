ДТП, оборванные провода и задержка самолетов: что снег натворил в Петербурге

ДТП, оборванные провода и задержка самолетов: что снег натворил в Петербурге
Снег в центре Петербурга. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

В Петербург хоть и пришла не по сезону теплая погода, метеорологическая обстановка складывается не самая приятная. В среду, 18 ноября, ветер и сильный снег успели натворить немало бед в городе и области.

Утром прогнозы на день оказались не самыми ободряющими – порывистый ветер до 19 м/с. Компанию ему составил мокрый снег.

В результате, как писала gazeta.spb.ru, из-за ухудшения погоды график работы Пулково внесли коррективы. Днем задержались 14 рейсов. С утра сотрудникам аэропорта пришлось расчищать от снега взлетно-посадочную полосу.

ДТП на Лагерном шоссе. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК

Днем шквалистый ветер повредил сети уличного освещения. Сообщалось о том, что удар стихии по большей части пришелся на Кронштадт, Московский, Красногвардейский и Выборгский районы, а также на Васильевский остров.

Энергетики зафиксировали 11 обрывов сети электроснабжения также в Курортном районе.

ДТП на М-10. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК

Не обошлось и без аварий. Самые серьезные произошли на заснеженных дорогах в Ленинградской области. Так, три грузовика столкнулись на трассе М-10. В результате никто не пострадал, однако на трассе образовался затор.

ДТП в Ленобласти. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК

ДТП на «Коле» закончилось трагедией. Там грузовой Volvo столкнулся с Renault. В последнем автомобиле скончались водитель и его пассажирка.

ДТП на Мурманском шоссе. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ВК

Другой пассажир, мужчина, получил тяжелые травмы.

Поваленное дерево. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК

Очевидцы также сообщали о рухнувшем от ветра дереве на Новоорловской улице. Оно не только перекрыло проезд, но и оборвало провода.

Ждать улучшения погоды в ближайшее время не приходится. Региональное управление МЧС уже предупредило горожан о ветре до 18 м/с в четверг, 19 ноября.

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