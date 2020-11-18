Здание на Конюшенной площади продают за 650 млн рублей

Здание на первой линии канала Грибоедова на Конюшенной площади, напротив Спаса-на-Крови снова выставят на торги.

Это связано с банкротством собственника, которым является ООО «Таала». Подробности приводятся на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

ООО «Таала» планировал приспособить здание под апартаменты, но обанкротилось. Здание на Конюшенной является объектом культурного наследия местного значения.

Стартовая цена лота — 642 млн рублей. Площадь здания составляет 7 484 квадратных метров. Пятиэтажное здание располагается на Конюшенной площади, 2, литера Д.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице завершилась реставрация первого объекта, сданного в рамках программы «Рубль за метр». Здание входит в состав регионального объекта культурного наследия «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых»