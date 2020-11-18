В Петербурге сдали первое историческое здание, отреставрированное по программе «Рубль за метр»

По результатам торгов, состоявшихся 12 сентября 2019 года, договор аренды на здание библиотеки Колобовых заключен с ООО «Пётръ». Фото: kgiop.gov.spb.ru

По результатам торгов, состоявшихся 12 сентября 2019 года, договор аренды на здание библиотеки Колобовых заключен с ООО «Пётръ». Фото: kgiop.gov.spb.ru

В Северной столице завершилась реставрация первого объекта, сданного в рамках программы «Рубль за метр». Арендатор восстановил облик старой библиотеки на Большой Зелениной улице.

Здание входит в состав регионального объекта культурного наследия «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых», информирует пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Постройку сдали в аренду в 2019 году сроком на 49 лет. Арендатор, согласно договору, обязался в течение семи лет завершить реставрацию здания. После окончания работ плата за использование помещений составляет 1 рубль за 1 квадратный метр в год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершилась реставрация фасадов учебного корпуса РГИСИ на Моховой.