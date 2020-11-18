Петербуржцы могут остаться без елки на Дворцовой площади

Петербуржцы могут остаться без елки на Дворцовой площади
Новогодняя елка на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Петербуржцы могут остаться без елки в на Дворцовой площади. Из-за жалобы петербургского предпринимателя местные жители рискуют остаться без главного новогоднего символа в центре города. Об этом сообщает «Мойка 78».

В этом году в центре Петербурга планируется установить живую елку. Судьба живой елки должна решиться утром 19 ноября.

Напомним, 31 октября на сайте госзакупок был объявлен конкурс на поставку елки. В итоге победило ООО «Норд Дизайн». Второе место осталось за неким Яковлевым Г.А. Итоги подвели 11 ноября. Но некий ИП Дмитрий Бурлаков остался недоволен выбором городских чиновников и пытается через УФАС добиться пересмотра конкурса.

Из -за жалобы процесс заключения договора пришлось приостановить.

Елку планировалось установить уже 10 декабря. Однако из-за жалобы придется повременить. Рассмотрение назначено на утро 19 ноября.

В худшем случае, если процесс затянется, то петербуржцы могут и не увидеть елку на Дворцовой. Отметим, что последние несколько лет в Петербурге ставили на новогодние праздники искусственную ель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к Новому году петербургские власти закупят живую елку, которая украсит Дворцовую площадь. В этом году решение о выборе елки принимали горожане. Главными критериями при выборе новогоднего дерева являются высота не ниже 25 метров и диаметр от 0,5 до 0,8 метров. Главная новогодняя достопримечательность появится на площади не позднее 20 декабря.

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Петербуржцы могут остаться без елки на Дворцовой площади