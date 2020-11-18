Противоковидная вакцина Pfizer обошла «Спутник V» по эффективности

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили, что эффективность их вакцины от коронавируса составляет 95 процентов, что обходит показатель российской вакцины «Спутник V».

Зарубежная вакцина BNT162b2 от коронавируса обогнала отечественный препарат, пишет «АБН».

Клиническое испытание третьей фазы BNT162b2 началось 27 июля текущего года. На сегодняшний день, в её тестировании приняли участие 43 661 человек.

«Основываясь на текущих прогнозах, компании ожидают произвести в мире до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз к концу 2021 года», — отметили в американской компании.

Эффективность российской вакцины «Спутник V», которая разработана в центре имени Гамалеи, составляет 92 процента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что разрабатываемая вакцина против коронавирусной инфекции в США показала свою эффективность в 94,5%. Данные об этом появились на сайте препарата Moderna. На данный момент вакцина Moderna проходит третью фазу изучения. Отмечается, что препарат эффективен на 94,5%. В исследованиях уже приняли участие 30 тыс. человек.