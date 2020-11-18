В коронавирусной больнице в Коммунарке прогремел взрыв

В больнице в поселке Коммунарка в Новой Москве, где лечат коронавирусных больных, прогремел взрыв.

В инфекционной больнице произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей без возгорания и обрушений, сообщает ТАСС. В результате ЧП никто не пострадал. Из-за разрыва трубы была повреждена обшивка корпуса.

В корпусе больницы, где произошел разрыв трубы, не было пациентов. Этот корпус находится на реконструкции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в подмосковном городе Мытищи прогремел взрыв в гаражном кооперативе. Один человек получил смертельные травмы. Отмечается, что региональный надзорный орган поручил городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим инцидентом.