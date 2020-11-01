Жертвой взрыва в Мытищах стал один человек

В воскресенье, 1 ноября, в подмосковном городе Мытищи прогремел взрыв в гаражном кооперативе. Один человек получил смертельные травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. Отмечается, что региональный надзорный орган поручил городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим инцидентом.

Известно, что в гаражном кооперативе взорвалась газовоздушная смесь. По имеющимся данным, жертвой взрыва стал один человек, еще несколько госпитализированы. Очевидцы пишут в соцсетях, что ранены трое человек, двое находятся под завалами.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и спецслужбы.

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