Жертвой взрыва в Мытищах стал один человек

Жертвой взрыва в Мытищах стал один человек
Место взрыва в Мытищах. Фото: vk.com/sviblovo_online

В воскресенье, 1 ноября, в подмосковном городе Мытищи прогремел взрыв в гаражном кооперативе. Один человек получил смертельные травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. Отмечается, что региональный надзорный орган поручил городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим инцидентом.

Известно, что в гаражном кооперативе взорвалась газовоздушная смесь. По имеющимся данным, жертвой взрыва стал один человек, еще несколько госпитализированы. Очевидцы пишут в соцсетях, что ранены трое человек, двое находятся под завалами.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и спецслужбы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове сильное задымление в особняке Форостовского. Жители обратили внимание на странный запах со стороны дома еще ночью.

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