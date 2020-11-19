Британские ученые назвали перхоть симптомом болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона в основном проявляется у людей в возрасте. Фото: pixabay.com

Болезнь Паркинсона в основном проявляется у людей в возрасте. Фото: pixabay.com

Симптомом заболевания Паркинсона является себорейный дерматит, который может проявляться в виде перхоти на голове.

Данные об этом предоставили британские ученые изданию Express.

Отмечается, что симптом является признаком опасного заболевания Паркинсона, которое проявляется в основном у взрослых. Это медленное хроническое заболевание, связанное с гибелью нейронов. У человека происходит мышечная ригидность и вырабатывается постуральная неустойчивость.

По словам ученых, симптомом может являться себорейный дерматит. При этом до конца не изучено, почему он поражает именно пациентов с Паркинсоном, однако перхоть у них проявляется.

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