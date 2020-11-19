В ВОЗ оценили перспективы использования вакцины «Спутник V» во всем мире

В ВОЗ оценили перспективы использования вакцины &#171;Спутник V&#187; во всем мире
В мире тестируются различные препараты для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

Решение о рекомендации российской вакцины от Covid-19 «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения может быть принято в ближайшее время. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, процесс принятия решения о рекомендации «Спутник V» для использования в мире в настоящий момент идет. Как сообщил ТАСС, специалист отметила, что после завершения процедуры разработки препарата организация сделает заявление.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили рекордные 23,6 тысяч зараженных коронавирусом.

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