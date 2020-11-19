В центре Петербурга закрыли сады и скверы из-за сильного ветра 19 ноября

Таврический сад и другие общественные пространства в центре Петербурга закроют на один день из-за сильного ветра. Фото: Скриншот

Таврический сад и другие общественные пространства в центре Петербурга закроют на один день из-за сильного ветра. Фото: Скриншот

В Северной столице из-за шквалистого ветра закроют сады и скверы в центре города. Такое решение принято для того, чтобы обезопасить местных жителей.

Как сообщает комитет по благоустройству Петербурга, в четверг, 19 ноября, из-за порывов ветра, которые достигают 20 метров в секунду, а в прибережных районах – 22, для посещения недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли.

«Садово-парковые и дорожные предприятия ведут мониторинг территорий и готовы оперативно ликвидировать последствия штормового ветра, в том числе освободить от поваленных деревьев пешеходные зоны и проезжую часть», – говорится в сообщении комитета.

Кроме этого, жителям города рекомендуют оставаться дома и быть предельно осторожными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ожидается рекордно теплая погода 19 ноября.