В центре Петербурга закрыли сады и скверы из-за сильного ветра 19 ноября

В центре Петербурга закрыли сады и скверы из-за сильного ветра 19 ноября
Таврический сад и другие общественные пространства в центре Петербурга закроют на один день из-за сильного ветра. Фото: Скриншот

В Северной столице из-за шквалистого ветра закроют сады и скверы в центре города. Такое решение принято для того, чтобы обезопасить местных жителей.

Как сообщает комитет по благоустройству Петербурга, в четверг, 19 ноября, из-за порывов ветра, которые достигают 20 метров в секунду, а в прибережных районах – 22, для посещения недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли.

«Садово-парковые и дорожные предприятия ведут мониторинг территорий и готовы оперативно ликвидировать последствия штормового ветра, в том числе освободить от поваленных деревьев пешеходные зоны и проезжую часть», – говорится в сообщении комитета.

Кроме этого, жителям города рекомендуют оставаться дома и быть предельно осторожными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ожидается рекордно теплая погода 19 ноября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветер комитет по благоустройству новости спб погода штормовое предупреждение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Станция метро «Беговая» закрыта по техническим причинам
Мужчине грозит два года тюрьмы за кражу 8 центнеров ж/д деталей на станции Шушары
Полиция задержала группу угонщиков автомобилей в Петербурге и Карелии
Кто получит парковочное разрешение на Рубинштейна: некоторые арендаторы ...
Петербуржцам рассказали, чем запрещено кормить птиц зимой
В Петербурге адвокат и полицейский обвиняются во взяточничестве 2 млн рублей
Петербургские таможенники изъяли 4 тонны семян гороха из Италии
Петербург ждут новые ограничения — инфографика Gazeta.SPb