В Петербурге ожидается рекордно теплая погода 19 ноября

В Северной столице после первого снега, погода подарит жителям города рекордный теплый день в середине ноября. Температура воздуха будет существенно выше нормы.

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погода будет формироваться в городе 19 ноября теплым сектором циклонического вихря. Это станет причиной облачной погоды, но при этом пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов. Атмосферное давление будет активно падать и составит 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, порывами 15-20.

Отметим, что последний раз температура воздуха прогревалась до +10 градусов 19 ноября в Петербурге в конце прошлого века. Предыдущий рекорд был поставлен в 1978 году. Данное достижение Петербург перепрыгнул уже этой ночью, примерно в 3:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первый снег в Петербурге убирали 900 единиц техники 18 ноября.