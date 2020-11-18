Первый снег в Петербурге убирали 900 единиц техники

Первый снег в Петербурге 18 ноября, в среду, убирали более 900 единиц техники и 8000 работников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Утром на уборку улиц и дорог от первого снега вышли 578 машин и почти 1300 работников ручного труда дорожных предприятий. Позднее число уборочной техники выросло до 650 единиц.

В уборке внутриквартальных территорий участвовали 6 819 дворников и 323 единицы уборочной техники. Всего Петербург сегодня убирают более 900 единиц техники и 8000 работников ручного труда.

В первую очередь убирают от снега подходы к многоквартирным домам и контейнерным площадкам, а внутриквартальные территории обрабатываются противогололедными материалами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за минувшие сутки с городских улиц вывезли 563 тонны мусора и смёта. Дорожники также активно борются с гололедицей: чтобы избежать образования скользкой поверхности, использовали 362 кубических метра солевого раствора и 18 тонн песку-соляной смеси.