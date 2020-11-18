На дороги Петербурга после снегопада вышло более 500 уборочных машин

На дороги Петербурга после снегопада вышло более 500 уборочных машин
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

В среду, 18 ноября, Северную столицу накрыл утренний снегопад. На борьбу с последствиями непогоды вышли 578 единиц снегоуборочной техники и почти 1,3 тысячи дворников.

Об этом информирует пресс-служба петербургского комитета по благоустройству. Кроме того, за минувшие сутки с городских улиц вывезли 563 тонны мусора и смёта. Дорожники также активно борются с гололедицей: чтобы избежать образования скользкой поверхности, использовали 362 кубических метра солевого раствора и 18 тонн песку-соляной смеси.

Отметим, что на сегодняшний день синоптики прогнозируют не только снег, но и усиление ветра до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха при этом поднимется до +7…+9 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние осадки повлияли на дорожное движение: по состоянию на 10 утра трафик в Петербурге оценивался на 5 баллов, часом ранее — и вовсе на 7 баллов.

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