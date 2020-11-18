В Петербурге с утра идет мокрый снег: на дорогах 5-балльные пробки

В среду, 18 ноября, в Северной столице, как и прогнозировали синоптики, с самого утра идет мокрый снег. Похоже, это стало причиной необычайно сложной ситуации на дорогах.

Сервис «Яндекс.Пробки» по состоянию на 10:00 оценивает загруженность магистралей в 5 баллов, часом ранее заторы были на 7 баллов. Отметим, что в последнее время столь напряженная ситуация на дорогах утром — редкость, трафик в городе в целом стал заметно спокойнее, вероятно, из-за пандемии.

Сегодня же «красные зоны» наблюдаются по всему в городу. Наиболее затруднена дорожная обстановка в Мурино и Девяткино. Практически встали машины в районе Финляндского вокзала. Аналогичная ситуация возле станции метро «Черная речка», где ведутся ремонтные работы. Центр Петербурга при этом относительно свободен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве сегодня ожидается резкое потепление до +9 градусов.