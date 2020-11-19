«Желтый уровень опасности»: ветер в Петербурге роняет деревья и светофоры и машины

Ветер второй день подряд терроризирует жителей Петербурга. В четверг, 19 ноября, в Северной столице порывы разгоняются до 20 м/с. Днем жертвами непогоды уже успели стать светофоры.

В четверг жителей Петербурга ждал не самый приятный прогноз – Северной столице пообещали юго-западный ветер 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с, а в прибрежных районах — и вовсе до 22 м/с.

Гидрометцентр России объявил в городе желтый уровень погодной опасности из-за такого ветра. Предупреждение, к слову, актуально до 21 ноября.

Между тем, комитет по благоустройству днем поспешил закрыть сады и скверы. Горожан и гостей города перестали пускать в Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

К тому, что ветер будет валить деревья, приготовились садово-парковые хозяйства. Они должны будут освобождать от поваленных деревьев пешеходные зоны и проезжую часть.

Горожан просили не парковать под деревьями машины. Впрочем, некоторые автомобили от сильного ветра все же успели пострадать. Так, дерево прямо на авто свалило на улице Венеева.

Так, светофор рухнул на проезжающие машины прямо у Володарского моста в Невском районе. Объезжать такое ДТП другим водителям пришлось по «встречке».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что снег и ветер успели накануне, 18 ноября, натворить бед в Петербурге. С утра в Пулково пришлось расчищать от снега взлетно-посадочную полосу, а более десяти самолетов вылетели с задержкой.

На заснеженных дорогах города и области произошло несколько серьезных ДТП. Так, двое погибли в результате аварии на «Коле».

В нескольких районах Петербурга из-за сильного ветра оборвало провода. Порывы валили и деревья.