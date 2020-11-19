«Желтый уровень опасности»: ветер в Петербурге роняет деревья и светофоры и машины

«Желтый уровень опасности»: ветер в Петербурге роняет деревья и светофоры и машины
Последствия сильного ветра в Петербурге. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Ветер второй день подряд терроризирует жителей Петербурга. В четверг, 19 ноября, в Северной столице порывы разгоняются до 20 м/с. Днем жертвами непогоды уже успели стать светофоры.

В четверг жителей Петербурга ждал не самый приятный прогноз – Северной столице пообещали юго-западный ветер 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с, а в прибрежных районах — и вовсе до 22 м/с.

В Петербурге «потенциально опасная погода». Фото: Гидрометцентр России

Гидрометцентр России объявил в городе желтый уровень погодной опасности из-за такого ветра. Предупреждение, к слову, актуально до 21 ноября.

Между тем, комитет по благоустройству днем поспешил закрыть сады и скверы. Горожан и гостей города перестали пускать в Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

Ветер опасно шатает рекламные щиты. Фото: группа «Девяткино LIVE | Мурино»/ ВК

К тому, что ветер будет валить деревья, приготовились садово-парковые хозяйства. Они должны будут освобождать от поваленных деревьев пешеходные зоны и проезжую часть.

Горожан просили не парковать под деревьями машины. Впрочем, некоторые автомобили от сильного ветра все же успели пострадать. Так, дерево прямо на авто свалило на улице Венеева.

Упавшее дерево. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ВК

Так, светофор рухнул на проезжающие машины прямо у Володарского моста в Невском районе. Объезжать такое ДТП другим водителям пришлось по «встречке».

Упавший светофор. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что снег и ветер успели накануне, 18 ноября, натворить бед в Петербурге. С утра в Пулково пришлось расчищать от снега взлетно-посадочную полосу, а более десяти самолетов вылетели с задержкой.

На заснеженных дорогах города и области произошло несколько серьезных ДТП. Так, двое погибли в результате аварии на «Коле».

В нескольких районах Петербурга из-за сильного ветра оборвало провода. Порывы валили и деревья.

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