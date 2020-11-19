Ученые рассказали, как снизить риск заражения коронавирусом на 70%

Ученые рассказали, как снизить риск заражения коронавирусом на 70%
Специалисты рекомендуют проветривать жилье. Фото: pixabay

Британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. Такой способ помогает снизить риск заражения на 70%.

По данным специалистов, нахождение в хорошо проветриваемой комнате значительно снижает вероятность заражения от находящихся в воздухе частиц коронавируса. Они отмечают, что проветривание особенно актуально для офисов и учебных заведений.

Согласно данным на портале Daily Mail, ученые рекомендуют либо держать окна приоткрытыми, либо периодически проветривать помещение в течение десяти-пятнадцати минут.

Специалисты рекомендуют проветривать жилье, если кто-то из членов семьи заболел, а также в случае прихода гостей или после их ухода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия снова побила рекорд по смертям от Covid-19. За минувшие сутки в стране зарегистрировали больше 460 смертей от Covid-19. В предыдущие два дня власти также сообщали о рекордном числе погибших.

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