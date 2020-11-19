Россия снова побила рекорд по смертям от Covid-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали больше 460 смертей пациентов с положительным тестом на коронавирус нового типа. Данный показатель стал рекордным с начала пандемии в стране.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Как сообщили в оперштабе, максимальное число смертей за последние сутки было выявлено в Москве — 73. Следом идет Петербург, где за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом. Тройку лидеров замыкает Воронежская область – 19 летальных исходов.

Напомним, в предыдущие два дня власти также сообщали о рекордном числе погибших. По данным на 18 ноября в городе выявили 456 смертей от Covid-19, до этого 17 ноября — 442 смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили рекордные 23,6 тысяч зараженных коронавирусом. В 85 регионах России за последние сутки выявили 23 610 человек с Covid-19.