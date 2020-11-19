Как разрушалась усадьба Орловых-Денисовых за десятилетнее разбирательство с собственником

Многострадальная усадьба Орловых-Денисовых в Коломягах наконец дождалась ремонта. Исторический памятник годами разрушался, пока Смольный разбирался с собственником.

«Здание длительное время не использовалось и находилось в неудовлетворительном состоянии», — так лаконично КГИОП описал жизнь усадьбы за время почти десятилетнего разбирательства с владельцем здания.

В 2011-м году Фонд имущества продал усадьбу за 40 миллионов рублей «БалтикСтрою». В следующем году компания получила охранное обязательство по усадьбе и парку рядом с ней. Еще через два года КГИОП согласовал проект противоаварийных работ.

Впрочем, ни обязательства, ни суды не заставил «БалтикСтрой» выполнить свои обещания и отреставрировать усадьбу Орловых-Денисовых до 2014-го года.

В 2016-м году суды привели к тому, что срок реставрации был продлен. Однако требование суда проигнорировали. В том же году суд обязал компанию разработать проект реставрации к июлю 2018-го года.

Пока КГИОП судился с инвестором, в усадьбе произошел пожар. КГИОП подал заявление в полицию. В результате по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» возбудили административное расследование.

В то время жители Коломяг, которые с болью следили за судьбой усадьбы, подметили тенденцию: застройщики доводят памятники до аварийного состояния, когда снести здание становится гораздо выгоднее.

В 2018-м году горожане отправляли письма в Министерство культуры, Смольный, в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Сами они отмечали, что в здании после реставрации хотят видеть школу искусств.

Их пожеланиям, судя по всему, не сбыться – сейчас на рассмотрении в КГИОП находится проект реставрации здания и приспособления под «общественное пространство с рестораном».

Отметим, что усадьба Орловых-Денисовых является объектом культурного наследия федерального значения. В ансамбль входит жилой дом, парк с прудами и «Плотина».

Пока в здании новый собственник ООО «Апероль» провел противоаварийные работы.