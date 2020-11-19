Путин назвал претензии граждан к государству обоснованными

В четверг, 19 ноября, президент Владимир Путин провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егорвым.

В ходе разговора российский лидер отметил, что у граждан РФ всегда много претензий к государству, и назвал эти претензии «обоснованными», передает РИА Новости. Кроме того, во время беседы Владимир Путин поинтересовался у главы ФНС ростом количества самозанятых. Егоров ответил, что ежедневно число граждан, оформляющих специальный налоговый режим, увеличивается на 5 тысяч человек.

Президент, комментируя заявление Егоров, отметил, что реализация заявленных целей и выполнение обещаний со стороны государства обеспечивает «очень позитивную динамику развития». Напомним, что налоговый режим для самозанятых в России действует с 1 января 2019 года, а с октября 2020 самозанятые могут рассчитывать на все меры господдержки для малого и среднего бизнеса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин назвал непростой текущую ситуацию с коронавирусом в России.