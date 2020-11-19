В Петербурге врачи скорой подали иск к администрации Кировского района из-за отсутствия выплат

Истцы утверждают, что официально признаны пострадавшими от коронавируса. Фото: pixabay.com

Истцы утверждают, что официально признаны пострадавшими от коронавируса. Фото: pixabay.com

Кировский районный суд Петербурга зарегистрировал иск шести сотрудников Городской станции скорой медицинской помощи к администрации Кировского района.

Шестеро фельдшеров и медицинских сестер хотят привлечь к административной ответственности районную администрацию из-за отсутствия выплат, положенных врачам, заразившимся коронавирусной инфекцией в ходе лечения пациентов. Об этом в четверг, 19 ноября, информирует объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Администрация отказала врачам в предоставлении материальной компенсации, обосновав это тем, что медики подхватили COVID-19 в других условиях, хотя работники скорой официально признаны пострадавшими.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru цитировала высказывание вице-губернатора Олега Эргашева, прокомментировавшего работу медиков в условиях пандемии: «Врачи не понимают, какой подвиг они совершают», — заявил политик.