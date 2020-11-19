Датские ученые назвали маски неэффективными для защиты от коронавируса

Ученые, однако, не изучали, насколько полезно носить маски уже зараженным людям, чтобы обезопасить окружающих. Фото: pixabay

Ученые, однако, не изучали, насколько полезно носить маски уже зараженным людям, чтобы обезопасить окружающих. Фото: pixabay

Специалисты Национального госпиталя Дании провели эксперимент с целью измерения эффективности масок для защиты здоровых людей от COVID-19.

Ученые отобрали более 6 тысяч добровольцев и поделили их на две группы: часть носила маски в публичных местах, а другая игнорировала СИЗ. По итогам эксперимента, в первой группе заразились 1,8% участников, а во второй — 2,1%.

Важно отметить, что на момент проведения опыта в Дании не было ограничительных мер. Окружающие, как и участники эксперимента, могли не носить защитные маски и нарушать безопасную дистанцию. В таких условиях, согласно итогам исследования, СИЗ защищает здоровых людей на 15-20%.

Эксперты отметили, что в своей работе не затрагивают изучение эффективности масок как способа предотвращения распространения коронавируса, когда их носят уже зараженные люди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно математической модели, разработанной в петербургском Политехе, коронавирус в городе пойдет на спад не раньше января.