Датские ученые назвали маски неэффективными для защиты от коронавируса

Датские ученые назвали маски неэффективными для защиты от коронавируса
Ученые, однако, не изучали, насколько полезно носить маски уже зараженным людям, чтобы обезопасить окружающих. Фото: pixabay

Специалисты Национального госпиталя Дании провели эксперимент с целью измерения эффективности масок для защиты здоровых людей от COVID-19.

Ученые отобрали более 6 тысяч добровольцев и поделили их на две группы: часть носила маски в публичных местах, а другая игнорировала СИЗ. По итогам эксперимента, в первой группе заразились 1,8% участников, а во второй — 2,1%.

Важно отметить, что на момент проведения опыта в Дании не было ограничительных мер. Окружающие, как и участники эксперимента, могли не носить защитные маски и нарушать безопасную дистанцию. В таких условиях, согласно итогам исследования, СИЗ защищает здоровых людей на 15-20%.

Эксперты отметили, что в своей работе не затрагивают изучение эффективности масок как способа предотвращения распространения коронавируса, когда их носят уже зараженные люди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно математической модели, разработанной в петербургском Политехе, коронавирус в городе пойдет на спад не раньше января.

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