Рождественская ярмарка ограничит движение в центре Петербурга

Водителей Петербурга предупредили о новых ограничениях движения. В связи с проведением XV Рождественской ярмарки для движения будут перекрыты несколько улиц.

Подробности рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Ограничения будут действовать с 24 ноября по 24 января. В этот период движение транспорта будет прекращено по Кленовой улице до Манежной площади, Итальянской улицы от улицы Садовой до Манежной площади.

Кроме того, с полуночи 24 ноября до полуночи 24 января движение автотранспорта будет ограничено по Кленовой улице на участке от Инженерной улице до улицы Замковой. Там будет действовать одностороннее движение. Кроме того, дорогу сузят по Караванной улице вдоль Манежной площади.

Напомним, открытие Рождественской ярмарки запланировано на 19 декабря, а завершится она традиционно по окончании рождественских праздников. Мероприятие проводится на открытом воздухе, будут соблюдены все требования санитарной безопасности. Однако в этом году на ярмарке не будет катка и каруселей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава петербургского Управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова допускает, что из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной ростом числа заболевших коронавирусом в Петербурге могут отменить новогодние мероприятия.