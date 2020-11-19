За сутки в мире коронавирусом заразились почти 600 тысяч человек

Число смертей за сутки увеличилось на десять тысяч. Фото: pixabay.com

Число смертей за сутки увеличилось на десять тысяч. Фото: pixabay.com

За сутки в мире коронавирусной инфекцией заразились 594 тысячи человек.

Более 42% заражений приходится на Европейский регион (254 649), на втором месте находится Северная и Южная Америка (231 754), третье место занимает Юго-Восточная Азия (55 350), сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Число смертей за сутки увеличилось на десять тысяч. Всего в сначала пандемии зафиксировано 55,92 млн зараженных, умерли 1,34 млн человек.

По количеству зараженных лидирует США (11 249 228). Далее следуют Индия (8 958 483), Бразилия (5 911 758), Франция (2 027 727) и Россия (2 015 608).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус продолжает набирать обороты. В 85 регионах России за последние сутки выявили 23 610 человек с Covid-19. Об этом стало известно в четверг, 19 ноября.