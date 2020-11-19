В Москве за сутки умерли 77 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с COVID-19
Коронавирус.Фото: pixabay.com

Еще 77 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве. Об этом сообщили в четверг, 19 ноября, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 73 умерших. Таким образом, в столице число умерших достигло 8159.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 015 608 случаев заражения, выздоровел 1 526 656 пациентов, умерло 34 850 человек.

Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

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