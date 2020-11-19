Петербург получит 4 667 доз вакцин от коронавируса

Петербург получит 4 667 доз вакцин от коронавируса
В этом году планируется привить от гриппа 60 процентов жителей города. Фото: gov.spb.ru

Петербург получит 4 667 доз вакцин от COVID-19. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Оперативного штаба.

В этом году планируется привить от гриппа 60 процентов жителей города, это 3 миллиона 240 тысяч человек. От пневмококковой инфекции прививки сделаны уже более сорока тысячам горожан, сообщили в Смольном.

В Минздрав России направили подписанное со стороны Петербурга соглашение о поставки 4 667 доз вакцин от коронавируса.

По последним данным, в Петербурге зарегистрировано 90 400 зараженных коронавирусом, выздоровели 53 200 пациентов, количество летальных исходов достигло 4 763 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что разрабатываемая вакцина против коронавирусной инфекции в США показала свою эффективность в 94,5%. Данные об этом появились на сайте препарата Moderna.

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