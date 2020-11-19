Россияне теперь смогут жаловаться на задержку результатов теста на коронавирус

Россияне теперь смогут жаловаться на задержку результатов теста на коронавирус
Коронавирус.Фото: pixabay.com

С 21 ноября Роспотребнадзор запускает горячую линию, на которую россияне смогут сообщать о задержке выдачи результатов тестов на коронавирус. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала руководитель ведомства Анна Попова.

— Мы с субботы начинаем работу своей горячей линии, чтобы каждый, кто не получил результат исследования вовремя, мог туда обратиться, — отметила она.

По ее словам, недостатка тест-систем на коронавирус в России на сегодняшний день нет.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 015 608 случаев заражения, выздоровел 1 526 656 пациентов, умерло 34 850 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

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