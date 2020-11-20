Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Белоруссии в Россию

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) намерена перенести чемпионат мира из столицы Белоруссии в столицу России.

Об этом сообщили журналист The Hockey News Райан Кеннеди. По его словам, чемпионат могут перенести из Минска в Москву.

Он также рассказал, что президент Международной федерация хоккея (ИИХФ) Рене Фазель едет в Россию для переговоров с главой Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком. Кеннеди добавил, что Латвия сохранит свою часть турнира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чемпионат мира по хоккею могут провести в России в 2024 году. Дреггер прокомментировал новость об отмене чемпионата мира по хоккею в 2020 году. Отказаться от проведения соревнования организаторы были вынуждены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.