Чемпионат мира по хоккею в России могут перенести на 2024 год

Чемпионат мира по хоккею в 2020 году отменили из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

Чемпионат мира по хоккею в 2020 году отменили из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

Чемпионат мира по хоккею могут провести в России в 2024 году. Об этом заявил североамериканский инсайдер Даррен Дрегер в Twitter.

Дреггер прокомментировал новость об отмене чемпионата мира по хоккею в 2020 году. Отказаться от проведения соревнования организаторы были вынуждены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что технически чемпионат только отложен. Это означает, что турнир вероятно перенесут на год.

«Швейцария может получить право провести Чемпионат мира по хоккею в 2021 году, а все остальные страны — со сдвигом на год», — написал Дреггер в Twitter.

Напомним, в 2020 году Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Швейцарии, а 2021 — в Белоруссии и Латвии, в 2022 — в Финляндии, в 2023 — в России, в 2024 — в Чехии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чемпионат мира по хоккею отменили из-за пандемии коронавируса. Турнир был намечен на 8 — 24 мая.