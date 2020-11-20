Мошенники из Петербурга продавали пенсионерам озонаторы

Пенсионеры приобрели приборы по завышенной цене. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пенсионеры приобрели приборы по завышенной цене. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Волосовском районе Ленобласти раскрыто два факта мошенничества с продажей озонаторов пенсионерам.

В четверг, 19 ноября, в отдел полиции обратилась 68-летняя жительница деревни Извара с заявлением о том, что к ней в квартиру пришли двое неизвестных, которые продали ей по завышенной цене озонатор. Женщина заплатила 18 800 рублей. В тот же день в полицию обратилась еще одна жительница этой деревни. 80-летняя заявительница рассказала аналогичную историю.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали в городе Волосово двух подозреваемых. Ими оказались 29-летний мужчина и 37-летняя женщина, проживающие на севере Петербурга.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все факты противоправной деятельности указанных лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино местного жителя вывезли в Новгородскую область и поили алкоголем для продажи квартиры.