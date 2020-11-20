В Колпино местного жителя вывезли в Новгородскую область и поили алкоголем для продажи квартиры

Трое иностранцев вывезли жителя Колпино в Новгородскую область. Преступники планировали выбить из мужчины подпись документов о продажи комнаты в коммуналке.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, 16 ноября в полицию обратилась женщина с сообщением, что ее 54-летнего сына похитили из квартиры на Раумской улице. Об этом она узнала от соседа мужчины, он лично видел, как неизвестные отобрали паспорт и вывезли пострадавшего.

Сотрудниками полиции были задержаны три иностранца, которые подозреваются в похищении человека. Найти их удалось только в Новгородской области в съёмной квартире, где они держали мужчину.

По версии следствия, один из трех преступников ранее переехал в Колпино и познакомился с пострадавшим. Позже, узнав о комнате в коммуналке, новый знакомый втирался в доверие к мужчине вместе со своими напарниками.

Через некоторое время мужчину вывезли в Новгородскую область и заставляли подписать документы на продажу своей комнаты, а взамен предлагали приобрести комнату в этой области и дать небольшую сумму денег. Потерпевшего не били и силу не применяли, но несколько дней подряд накачивали алкоголем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти оренбуржец убил мужчину за просьбу надеть маску в маршрутке.