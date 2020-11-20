В Петербурге задержали троих мигрантов, которые напали на автобус и сломали остановку

В Петербурге задержали троих мигрантов, которые напали на автобус и сломали остановку
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге полицейские задержали троих мигрантов, подозреваемых в хулиганстве, при котором ломали двери автобуса и остановку общественного транспорта.

Преступный инцидент произошел ранним утром вторника, 17 ноября, на перекрестке Хасанской улицы и Индустриального проспекта. Водитель общественного транспорта рассказал полицейским, что на него напали трое незнакомцев на Hyundai Solaris.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, один из злоумышленников пытался открыть водительскую дверь. В целях самообороны заявитель применил перцовый баллончик, после чего двое других сломали у остановки деревянную доску сидения и начали бить переднюю дверь автобуса.

Спустя полчаса полицейские задержали троих граждан среднеазиатского государства в возрасте от 27 до 29 лет. Один из них находится в городе без регистрации. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники из Петербурга продавали пенсионерам озонаторы.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб хулиганство


 

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