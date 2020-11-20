В Ленобласти обнаружено защитное сооружение XV века в Ивангородской крепости

В Ленинградской области обнаружен интересный исторический объект на территории Ивангородской крепости – защитное сооружение XV века.

Как сообщает администрация региона, на данный момент археологи проводят детальное изучение объекта. По предварительной информации, обнаруженное защитное сооружение – это конструкция европейского типа XV столетия. Такая постройка соответствует всем показателям фортификационного строения.

Напомним, что сама Ивангородская крепость была построена в 1492 году на правом берегу реки Нарвы. Свое название она получила в честь царя Ивана III Васильевича. Цель строительства была обусловлена защитой Новгородской земли от западных захватчиков.

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