В Ленобласти обнаружено защитное сооружение XV века в Ивангородской крепости

В Ленобласти обнаружено защитное сооружение XV века в Ивангородской крепости
Сооружение обнаруженное на территории Ивангородской крепости. Фото: Администрация Ленинградской области.

В Ленинградской области обнаружен интересный исторический объект на территории Ивангородской крепости – защитное сооружение XV века.

Как сообщает администрация региона, на данный момент археологи проводят детальное изучение объекта. По предварительной информации, обнаруженное защитное сооружение – это конструкция европейского типа XV столетия. Такая постройка соответствует всем показателям фортификационного строения.

Напомним, что сама Ивангородская крепость была построена в 1492 году на правом берегу реки Нарвы. Свое название она получила в честь царя Ивана III Васильевича. Цель строительства была обусловлена защитой Новгородской земли от западных захватчиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские депутаты просят Александра Беглова спасти здания, которые «омолодил» КГИОП.

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