Депутаты просят Беглова спасти здания, которые «омолодил» КГИОП

В Петербурге под угрозой сноса оказались три исторических здания дореволюционной постройки. Депутаты считают, что разрешения на работы были незаконными и просят губернатора Александра Беглова разобраться.

Соответствующий запрос депутата Алексея Ковалева поддержали на заседании ЗакСа в среду, 11 ноября.

Как отмечается в запросе, в этом году КГИОП выдал положительное заключение о возможности нового строительства со сносом зданий на Невельской улице, 8, на Малом проспекте Васильевского острова, 55 к.1, а также на Петроградской набережной, 34 лит.В.

По словам автора запроса, все три здания были построены до 1917-го года и являются историческими. По закону же, их снос не допускается.

Депутаты просят дать правовую оценку работы КГИОП.

Отметим, что дом на Невельской улице, о котором идет речь, был построен в 1880-х года, три года назад здание незаконно надстроили четвертым этажом. Тогда суд обязал собственников привести объект в первоначальное состояние, однако решение суда исполнено не было. Позже КГИОП согласовал надстройку, указав на то, что реальная дата постройки дома датируется 1949-м годом.

Омолодили и здание на Малом проспекте Васильевского острова. Оно было частью подковно-гвоздильного завода Посселя. ООО «Маршал» хотело включить его в состав своего нового развлекательного центра. Специалисты указали на то, что в 1970-х здание серьезно перестроили, а его исторические стены были утрачены.

Считалось, что дом на Петроградской набережной построили в 1893-м году. На его месте пожелали построить жилой комплекс. В результате дата «рождения» здания была установлена 1926-м годом. Эксперты заявили, что изначальная дата постройки не имеет никаких исторических оснований.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что суд приостановил разрешение на строительство, пока не решится вопрос о внесении ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте в список памятников.