В Петербурге готовы уничтожать снег

В связи с выпавшими осадками открыли все пункты переработки снега.

В Санкт-Петербурге сегодня, 20 ноября, был мощный снегопад. В связи с этим были открыты все снегоплавильные и снегоприемные пункты города – всего 18 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что была закуплена новая техника, так что улицы, тротуары и дворы будут вычищать. Известно, что в ближайшие годы будут открывать новые снегоприемные пункты – на набережной Обводного канала, на улице Руставели и на Софийской улице.

В сообщении отмечается, что основная нагрузка на пункты приходится на ночь, когда идет активная уборка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы поставили дорожникам «двойку» за уборку снега: дороги покрыла каша из песка и соли.