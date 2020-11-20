Выбрана елка, которая украсит московскую площадь на Новый год

Выбрана елка, которая украсит московскую площадь на Новый год
Елку срубят 9 декабря и повезут в Москву. Фото: Pixabay

25-метровой красавице почти сотня лет.

В Подмосковье нашли елку, которая станет главным деревом страны. Оно росно в Наро-Фоминске на протяжении 96 лет и совсем скоро отправиться в Москву. Об этом пишут РИА Новости.

Известно, что елку срубят 9 декабря, а уже 11-го довезут до Кремля.

«Возраст дерева составляет 96 лет, высота — около 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров»,

— сказано в сообщении регионального правительства.

Напоминаем, что из-за пандемии коронавируса многие массовые мероприятия в столице не состоятся. Роспотребнадзор советует россиянам отмечать Новый год в кругу родных дома и никуда лишний раз не выходить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы могут остаться без елки на Дворцовой площади.

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