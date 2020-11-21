Онищенко сравнил подходы Китая и России в борьбе с заболеваемостью коронавирусом

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко сравнил подходы России и Китая в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, соблюдение ограничительных мер позволит сократить число заболевших новым коронавирусом.

Он отметил, что его огорчают ежедневные цифры, которые приводит оперштаб. Парламентарий привел в пример Китай, который уже справился с эпидемией.

«Перед нами стоит пример Китая, с которого все началось. За все время пандемии в стране, где живёт полтора миллиарда человек, выявлено 86 тысяч случаев заболевания. На сегодня там 306 больных и лишь один из них тяжелый», — заявил он в эфире НСН.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 57 441 503 человек, выздоровели 36 814 406 пациентов, зафиксировано 1 369 905 смертельных исходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Северной столицы активно сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки медицинские работники взяли пробы у 43 237 человек.