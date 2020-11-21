Утро в Петербурге началось без пробок

В субботу утром водители отметили отсутствие пробок на дорогах Петербурга.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность городских дорог утром составила всего 1 балл.

Дорожная ситуация характеризуется «зеленым» цветом. Относительно загруженными оказались Невский проспект, 1-я линия Васильевского острова, Тучков мост, Большой проспект П.С., Парашютная улица, Индустриальный проспект, набережная Обводного канала, Садовая улица, Измайловский и Лиговский проспекты.

По словам очевидцев, пересечении Английской набережной и Благовещенского моста произошло ДТП около 7 утра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 18 ноября, в Северной столице, как и прогнозировали синоптики, с самого утра идет мокрый снег. Похоже, это стало причиной необычайно сложной ситуации на дорогах.