Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 57,5 млн

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире достигло более 57 тыс. 517 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США — 11 млн 910 тыс. случаев коронавируса, в Индии — 9 млн 4 тыс., в Бразилии — 6 млн 20 тыс., во Франции — 2 млн 160 тыс.

Россия находится на пятом месте по числу зараженных коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 млн 39 тыс. случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки медицинские работники взяли пробы у 43 237 петербуржцев. В городе под наблюдением врачей находится 2 978 пациентов. В обсерваторе – 71 человек. Остальные 2052 пациента контактные. И 855 человек находится на самоизоляции.