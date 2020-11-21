Такси вылетело с дороги и врезалось в ГАЗель на Маршала Новикова

Таксист не справился с управлением. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Таксист не справился с управлением. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице водитель такси не справился с управлением и оказался на зеленом газоне. В аварии обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел днем в субботу, 21 ноября, на пересечении Долгоозерной улицы и улицы Маршала Новикова. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах местных жителей мы можем увидеть, как автомобиль врезался в ГАЗель после вылета с трассы. На данный момент на месте проишествия уже работают сотрудники ДПС, также пребудут спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Полюстровском проспекте не смогли разъехаться легковушка и такси. Судя по опубликованным снимкам, один из автомобилей получил повреждения. У машины слетел передний бампер и помялся капот. Информации о пострадавших не поступало.