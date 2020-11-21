На Полюстровском проспекте не смогли разъехаться легковушка и такси

В субботу, 21 ноября, на пересечении Полюстровского и Кондратьевского проспектов в Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и машины сервиса такси.

«На перекрёстке Полюстровского и Кондратьевского дорогу не поделили две легковушки, одна из которых такси. Проезду пока особо не мешают», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, участники аварии не создали особых помех для проезда. Судя по опубликованным снимкам, один из автомобилей получил повреждения. У машины слетел передний бампер и помялся капот.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Пулковском шоссе столкнулись две фуры. Проезд для других машин оказался перекрыт. Авария случилась сегодня вечером, 20 ноября.