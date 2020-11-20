Пулковское шоссе стоит в «мертвой» пробке из-за ДТП с фурами

Пулковское шоссе стоит в &#171;мертвой&#187; пробке из-за ДТП с фурами
Большегрузы перегородили проезд. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Пулковоском шоссе столкнулись две фуры. Проезд для других машин оказался перекрыт.

Авария случилась сегодня вечером, 20 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Две фуры перекрыли дорогу на подъеме в горку», — написал автор записи.

На кадрах видно, что на участке собралась крупная пробка. По словам очевидцев, машины выстроились от станции метро «Московская».

Обстоятельства столкновения не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две иномарки не поделили пункт оплаты на ЗСД. Машины столкнулись при съезде на Благодатную улицу.

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Пулковское шоссе стоит в «мертвой» пробке из-за ДТП с фурами
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