Иномарки не поделили пункт оплаты на ЗСД

Иномарки не поделили пункт оплаты на ЗСД
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пункте оплаты на ЗСД произошло ДТП с участием двух машин.

Авария случилась сегодня, 20 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, машины не поделили дорогу при съезде на Благодатную улицу. На кадрах видно, что транспортные средства отделались незначительными повреждениями и царапинами.

Детали столкновения средств не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка врезалась в трамвай и перекрыла движение транспорта на Бабушкина.

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Иномарки не поделили пункт оплаты на ЗСД