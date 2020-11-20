Иномарки не поделили пункт оплаты на ЗСД

В Петербурге на пункте оплаты на ЗСД произошло ДТП с участием двух машин.

Авария случилась сегодня, 20 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, машины не поделили дорогу при съезде на Благодатную улицу. На кадрах видно, что транспортные средства отделались незначительными повреждениями и царапинами.

Детали столкновения средств не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка врезалась в трамвай и перекрыла движение транспорта на Бабушкина.