Легковушка врезалась в трамвай и перекрыла движение транспорта на Бабушкина

В Северной столице иномарка влетела в общественной транспорт из-за чего движение трамваев обе стороны приостановилось.

По данным очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», авария произошла утром в пятницу, 20 ноября, на пересечении улицы Бабушкина и Рабфаковской. Причина проишествия на данный момент неизвестна, но по кадрам местных жителей мы можем увидеть, что именно машина врезалась в трамвай.

Информации о пострадавших не поступало. Пассажиры покинули общественный транспорт, так как движение из-за ДТП оказалось парализованным. На место проишествия приедут спецслужбы для выяснения обстоятельств и устранения последствий аварии.

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